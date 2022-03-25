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Челябинск посетила консультант Постоянного представительства Татарстана в Свердловской области

Челябинск посетила консультант Постоянного представительства Татарстана в Свердловской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 25.03.2022 0 2

Динария Идрисовна поздравила татаро-башкирский ансамбль «Нур» с 30-летним юбилеем. В рамках программы официального визита Алетдинова Д.И. посетила Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»,   где прошла встреча с Заслуженным учителем Республики Татарстан, заместителем председателя Конгресса татар Челябинской области Санией Вахитовной Шевченко и заместителем директора школы, членом Исполкома Конгресса татар Челябинской области  Маратом Шамильевичем Ахатовым.

На встрече  обсуждался вопрос о преподавании татарского языка и литературы, подготовки учителей татарского языка.

Конгресс татар Челябинской области

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