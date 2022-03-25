Челябинск посетила консультант Постоянного представительства Татарстана в Свердловской области

Динария Идрисовна поздравила татаро-башкирский ансамбль «Нур» с 30-летним юбилеем. В рамках программы официального визита Алетдинова Д.И. посетила Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля», где прошла встреча с Заслуженным учителем Республики Татарстан, заместителем председателя Конгресса татар Челябинской области Санией Вахитовной Шевченко и заместителем директора школы, членом Исполкома Конгресса татар Челябинской области Маратом Шамильевичем Ахатовым.

На встрече обсуждался вопрос о преподавании татарского языка и литературы, подготовки учителей татарского языка.

Конгресс татар Челябинской области