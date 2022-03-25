В Набережных Челнах будут объявлены победители Театральной премии «Тантана»

В Международный день театра 27 марта 2022 года на сцене Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова будут объявлены победители Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана».

Торжественная церемония награждения впервые состоится в городе Набережные Челны. В последние годы Закамье становится местом притяжения знаковых театральных проектов и реализации ярких театральных постановок. Так, театр имени Аяза Гилязова стал уникальной площадкой взаимодействия различных культурных институций и креативных индустрий, а в этом году в городе планируется открытие нового здания Русского драматического театра «Мастеровые».

Премия «Тантана» присуждается работникам драматических и кукольных театров республики за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве на основании решения Комиссии по присуждению ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана».

В этом году на соискание театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана» выдвинулось 25 театральных коллективов республики. Среди актеров Комиссия выделила 42 достойных номинанта.

Гости мероприятия также будут иметь возможность познакомиться с новым зданием театра, а в выставочном зале посетить персональную выставку молодого каллиграфа Айзата Мингазова «qot».

Место проведения: г.Набережные Челны, ул.Низаметдинова, д.29.

Время начала: 17.00.

mincult.tatarstan.ru