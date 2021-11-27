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Член Правительства Афганистана Самангани поблагодарил Рустама Минниханова за помощь общине татар

Член Правительства Афганистана Самангани поблагодарил Рустама Минниханова за помощь общине татар

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 27.11.2021 0 1

Член Правительства Афганистана Инамулла Самангани поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и гуманитарную помощь общине татар. Об этом он заявил на встрече заместителем директора по культуре и юридическим вопросам представительства татарстанского Благотворительного патриотического фонда мусульман в Афганистане, главой Совета татар Афганистана Забихуллой Надери Татаром.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Фонда Рустам Хабибуллин, участниками встречи, прошедшей в Кабуле, также стали старейшины татарской общины и главный имам северных провинций Афганистана.

В ходе встречи Инамулла Самангани заявил о полной поддержке гуманитарных акций, в том числе адресной передачи благотворительной помощи непосредственно нуждающимся. Также стороны обсудили дальнейшие торгово-экономические и инвестиционные программы фонда. Особое внимание было уделено деталям предстоящей адресной передачи гуманитарной помощи Татарстана нуждающимся афганским татарам.

В заключение Инамулла Самангани выразил благодарность народу Татарстана и Президенту республики Рустаму Минниханову за оказанное внимание и поддержку общины татар в это непростое время для всего народа Афганистана.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru

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