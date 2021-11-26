В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» зажгут «Неугасимое созвездие» татарских поэтов

2 декабря в 17.00 в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоится премьера театрализованного представления «Неугасимое созвездие» режиссера Искандера Нуризянова.

Постановка станет продолжением литературных вечеров Арт-резиденции. На этот раз в стенах Алафузовского театра прозвучат стихи, песни и романсы великих творцов татарской поэзии конца XIX – середины XX веков.

«Семеро школьников окажутся в литературном поезде Казанского метрополитена, оформление которого увлечет их в мир татарской поэзии. Вместе со зрителями они познакомятся с творчеством Закира Рамиева (Дэрдменда), Хасана Туфана, Хади Такташа, Мусы Джалиля и других. А машинистом поэтического поезда станет сам Габдулла Тукай!», – рассказал режиссер.

По словам Искандера Нуризянова, «Неугасимое созвездие» – симбиоз современности и истории, реальности и художественного вымысла, которые вместе представляют собой увлекательное путешествие по культурному наследию татарского народа.

В проекте принимают участие молодые артисты театра – выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории имени Жиганова и других творческих вузов и колледжей страны.

В постановке будут использованы современные технологии визуального театра.

Билеты на музыкально-поэтический вечер «Неугасимое созвездие» доступны также по «Пушкинской карте».