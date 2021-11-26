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В Бавлах прозвучали старинные народные напевы

В Бавлах прозвучали старинные народные напевы

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 26.11.2021 0 4

Сегодня в центральной библиотеке города Бавлы прошло мероприятие под названием “Мунаджаты – наше духовное наследие”.

Творческая группа “Инсаният”, организованная руководителем Бавлинского отделения общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Риммой Яруллиной, исполнила различные мунаджаты. Данная группа была создана шесть лет назад. Она на протяжении нескольких лет успешно участвует в конкурсах и удостаивается призовых мест.

Ведущая вечера Юлдуз Шакирова ознакомила зрителей с историей старинного обычая.

Фарида Зиярова

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