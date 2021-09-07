Членам Калининградской общественной организации «Кардашлар» вручили медаль «К 75-летию Калининградской области»

В центре межнациональных встреч состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «К 75-летию Калининградской области» уполномоченными сотрудниками Правительства региона. На основании указа Губернатора Калининградской области, особый знак был вручен представителям национальных общественных объединений Калининградской области. Среди 14 награждённых были председатели и активные члены региональных общественных организаций: Калининградская региональная общественная организация – Общество культуры тюркоязычного населения «Кардашлар», «Национально-культурная автономия литовцев в Калининградской области» и местная общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия “Азербайджан”».

Мероприятие состоялось при соблюдении всех необходимых противовирусных мер.

В числе награжденных Салима Абдулловна Ягудина, основатель и бессменный руководитель Общества культуры «Кардашлар» со дня основания в 2002 году до 2017 года. Лично принимала участие в обновлении памятника воину-поэту лейтенанту Фатыху Кариму в г. Багратионовске. Непрерывно проводила мероприятия по популяризации его творчества. В 2020 году Салима Абдулловна была награждена медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом».

Медалью также были награждены активные члены татарской общины области: Мулюков Мидхат Абдуллович, Хайруллин Амир Адгамович, Журавлёва Раиса Александровна, Ахмедова Халида Шарафеевна.

Напомним, что указом Губернатора Калининградской области (от 06.04.2021 № 32) учреждена юбилейная медаль «К 75-летию Калининградской области», которая вручается гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Калининградской области, духовно-нравственное и патриотическое воспитание её населения; за высокие достижения в труде и общественной работе и имеющим стаж работы на предприятиях, в учреждениях и организациях Калининградской области не менее 20 лет. Всего изготовлено шесть тысяч медалей.

Рамиль Каюмов