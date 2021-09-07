Василь Шайхразиев и Александр Бурков приняли участие в праздновании 360-летия деревни Каракуль Омской области

В ходе сегодняшней поездки в Омскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев и губернатор области Александр Бурков посетили татарскую деревню Каракуль, которая в мае текущего года почти полностью выгорела.

Напомним, 6 мая в деревне Каракуль в Омской области произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. За лето в деревне было восстановлено 9 жилых домов. Их построили за счет средств, собранных татарскими общинами, также 3 млн. рублей выделил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе с представителями власти деревню посетили и участники Всероссийского форума татарских краеведов. Они ознакомились с бытом и культурой жителей восстановленного Каракуля.

В своем выступлении Василь Шайхразиев выразил слова благодарности Президенту Татарстана, а также областному правительству в лице губернатора Александру Буркову, председателю Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Радику Минниханову, председателю татарской культурной автономии города Омск Тамиру Алимбаеву и другим неравнодушным людям за оказанную поддержку.

«Сегодня история татарского народа запишет это золотыми буквами в летопись Российской Федерации, как вторые по численности народ России в самые сложные времена смог поддержать, протянул руки помощи финансово и морально».