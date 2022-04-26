Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется в Оренбург с рабочим визитом.
Здесь состоится отчетно-выборное совещание в татарской национально-культурной автономии Оренбургской области.
в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.04.2022 0 5
Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется в Оренбург с рабочим визитом.
Здесь состоится отчетно-выборное совещание в татарской национально-культурной автономии Оренбургской области.