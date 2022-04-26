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Данис Шакиров отправляется в Оренбург с рабочим визитом

Данис Шакиров отправляется в Оренбург с рабочим визитом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.04.2022 0 5

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется в Оренбург с рабочим визитом.

Здесь состоится отчетно-выборное совещание в татарской национально-культурной автономии Оренбургской области.

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