В день родного языка ДУМ РТ открыло новую онлайн-платформу «Без – татарлар!»

Сегодня, 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, который в Татарстане отмечается как День родного языка, ДУМ РТ открывает онлайн-платформу «Без – татарлар».

«Без – татарлар» – это популярный базовый курс по изучению татарского языка, который успешно применялся в мечетях Татарстана в 2018-2021 годах. Онлайн-платформа разработана Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ на основе программы примечетских курсов татарского языка и учебного пособия «Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен» («Татарский язык. Для начинающих»), которое также было составлено специально для примечетских курсов татарского в РИИ. В работе над проектом Beztatarlar.ru приняли участие кандидат филологических наук доцент, и.о. заведующей кафедрой татарского языка и национальной культуры РИИ Венера Гарипова-Хасаншина, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой татарского языка и национальной культуры РИИ Рафиля Гимазова и кандидат педагогических наук, доцент кафедры татарского языкознания отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ Светлана Айдарова.

Обучающий онлайн-ресурс направлен на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Особое внимание в программе курса уделено мусульманской религиозной риторике и исламской терминологии.

Проект Beztatarlar.ru – это уже второй образовательный проект ДУМ РТ, реализованный в стенах ИД «Хузур» за последние 2 года. Предыдущий опыт – татарское онлайн-медресе Medrese.tatar, с помощью которого основы ислама изучают около 50 000 пользователей по всему миру.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатными онлайн-уроками платформы «Без – татарлар», необходимо пройти регистрацию с помощью электронной почты или учетной записи в социальных сетях. После успешной регистрации пользователь портала получает полный и бесплатный доступ к 49 урокам, поделенным на 5 основных блоков: по основам фонетики и грамматики, этикету беседы и знакомства, темам семьи и дома, исламской этике и религиозным праздникам. Пользователи смогут получать уроки в любое удобное для себя время и в любом удобном формате: видео, аудио и текстовом. По окончании каждого из 5 обучающих блоков слушателям предлагается пройти тест на усвоение пройденного материала.

Адаптивный дизайн сайта Beztatarlar.ru поддерживается как стационарными компьютерами, так и всеми разновидностями смартфонов и планшетов.

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