Данис Шакиров поблагодарил руководство Тукаевского района

Сегодня, в рамках IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, делегаты разделились на 4 группы и ознакомились с деятельностью крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Тукаевского муниципального района. Затем предприниматели собрались на пленарное заседание во Дворце культуры “Энергетик” в г. Набережные Челны, где посмотрели культурную программу.

В официальной части мероприятия гостей со всей России приветствовали руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и глава Тукаевского муниципального района Фаиль Камаев.

В своем выступлении Данис Шакиров поприветствовал гостей и от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Руководитель Исполкома ВКТ отметил, что за 9-летнюю историю схода они побывали в разных селах: село Шыгырдан в Республике Чувашия, село Гали в Самарской области, а также ознакомились с жизнью предпринимателей Тюлячинского, Кукморского, Сабинского, Мамадышского и других районов Татарстана. Сегодня же делегаты посетили хозяйства старательных жителей Тукаевского района. Также Данис Шакиров поблагодарил главу района и его команду за организацию мероприятия и гостеприимство на высоком уровне.

В своем выступлении Фаиль Камаев напомнил, что в этом году исполняется 45 лет с того дня, как Набережночелнинский район был переименован в Тукаевский. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в районе зарегистрировано 1516 индивидуальных предпринимателей, малым хозяйствам выданы гранты в размере 80 млн. рублей. Также он отметил, что 36% от общего объема производимого в республике мяса приходится на Тукаевский район.

Официальное мероприятие продолжилось концертными программами. Наряду с самыми талантливыми артистами Тукаевского района перед гостями выступили детские песенные и танцевальные коллективы.