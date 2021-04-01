Муфтий вручил дипломы учащимся Балтасинского отделения медресе имени 1000-летия принятия ислама

Сегодня в рамках рабочей поездки в Балтасинский мухтасибат муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в церемонии вручения дипломов учащимся вечернего отделения Балтасинского отделения медресе им.1000-летия принятия ислама. В течение 4 лет среднее образование в медресе получили 43 человека, успешно защитив выпускные квалификационные работы. Среди 11-ти выпускников этого года, помимо Балтасинцев, были учащиеся Арского района, Малмыжа. 6 выпускников курса служат имамами, среди женщин есть и абыстаи. Из 43 человек 18 имеют высшее светское образование.

Церемония вручения дипломов прошла в присутствии многочисленных гостей, руководителей и представителей власти. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, обращаясь к собравшимся, пожелал им и нашим соотечественникам успехов в служении народу. Он вручил ученикам дипломы и пожелал им успешной деятельности в приходах, а также оставить после себя учеников. Муфтий и его заместитель Рафик хазрат Мухаметшин дали высокую оценку деятельности медресе. Руководитель учебного заведения Ильяс хазрат Зиганшин отметил, что подготовка имамов – это очень ответственная и серьезная работа.

Далее шакирды порадовали гостей насыщенной программой и исполнением мунаджатов.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин наградил благодарственными письмами заместителя председателя исполкома Балтасинского района Ильхама Гайнутдинова и преподавателя медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильшата хазрата Сафина.

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