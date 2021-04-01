В Омске в апреле пройдут Дни татарстанского кино

Показ национальных фильмов приурочен к 100-летию ТАССР. Кроме Омска, праздник национального кино уже прошел в Москве, Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийске. Заключительным городом после Омска станет культурная столица России – город Санкт-Петербург.

В последнее время татарстанскими кинематографистами было снято немало ярких картин, которые были с восторгами приняты зрителями, проживающими не только в республике, но и за ее пределами. Фильмы татарстанских кинематографистов являются участниками и победителями многих кинофестивалей, а высокое качество режиссуры, интересные сценарии и достойную операторскую работу положительно отмечают в последнее время и кинокритики по всему миру.

Омск попал в «пятёрку» городов, где будут проходить показы не случайно. Во-первых, в нашем городе проживают большое количество жителей татарской национальности. Во-вторых, очень активно и достойно зарекомендовала себя на уровне страны Омская региональная общественная организация «Областной татарский национально культурный центр «Иртыш» во главе с исполнительным директором Наилем Марятовым, с которой и было заключено соглашение о проведении мероприятия Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «ТатарКино».

В качестве единственной киноплощадки для демонстрации фильмов, после тщательного отбора был выбран один из лучших кинозалов в Омске – киноцентр «Галактика», где при содействии благотворительного фонда «Седельниковский» будут проведены бесплатные кинопоказы для жителей региона 9 и 10 апреля 2021 г.

На мероприятие «Дни татарского кино» в Омск планируют приехать сотрудники министерства Культуры РТ и директор ГБУК РТ «ТатарКино» Миляуша Айтуганова. От принимающей стороны на открытие ожидаются высокопоставленные работники администрации Омска и правительства Омской области. Закончатся «Дни Татарстанского кино» 11 апреля в 15-00 большим татарским концертом в Доме Дружбы по адресу ул. 5-я Рабочая, д. 44, с участием Заслуженного артиста Республики Татарстан Ваиса Байрамова и народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая».

В первый день будет демонстрироваться первая татарская музыкальная комедия «Апипа», на второй день фильм «Сумбуль». Кинопоказы будут посвящены Году родных языков и народного единства России.

«Апипа» – это комедийная история о том, как женский музыкальный ансамбль отправляется на гастроли. Случайным образом в коллектив вливается новый баянист, который с первого взгляда влюбляется в костюмершу ансамбля. Однако любовная линия не доминирует в фильме. Гастрольный тур сопровождается неожиданными поворотами и смешными событиями. Кульминацией становится момент, когда героини «Əпипǝ» застревают на колесе обозрения. В безвыходной ситуации актрисы снимают маски и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами…

«Сумбуль» – это драматическое произведение, снятое по известному роману башкирской писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам». Любовь девушки Сумбуль молодому парню Булату кажется бесконечной. У них родился ребёнок, что должно ещё больше укрепить это высокое чувство. Но Булат находит другую. Не в силах простить предательство, Сумбуль с маленьким сыном отправляется в Бухару. Брат Булата Байрас тоже влюблен в Сумбуль. Он едет за ней в Узбекистан. Булат понимает свою ошибку, но исправлять ее уже слишком поздно

Вход на все мероприятия проекта «Дни татарского кино» бесплатный, но необходима обязательная предварительная регистрация (из-за действующих ограничений) по телефону:

8-950-788-13-24.

Омская региональная Общественная организация

«Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш»