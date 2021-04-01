«Ачык Университет» запускает интенсив по татарскому языку

Исполком Казани совместно со Всемирным форумом татарской молодежи на сайте «Ачык Университет» («Открытый университет») запускает образовательный интенсив по татарскому языку. Курсы пройдут с 5 апреля по 7 мая.

Занятия будут проводиться на платформе Zoom. В программу из 10 уроков входит необходимый минимум для общения и оказания услуг на татарском языке. По окончанию интенсива участники пройдут тест и получат удостоверения о повышении квалификации и сертификаты от Исполкома.

Занятия проходят два раза в неделю в течение месяца.

Татарский язык для сотрудников торговли: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 апреля в 16:00, а еще 5 и 7 мая тоже в 16:00.

Татарский язык для сотрудников общественного питания: 6, 8, 13, 15, 20 апреля в 16:00, а еще 22, 27, 29 апреля и 4, 6 мая в 15:00.

Татарский язык для сотрудников гостиниц: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля, 4 и 6 мая в 16:00.

Для участия в интенсиве нужно заполнить заявку.

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