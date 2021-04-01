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Участники IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл завершили тур по Тукаевскому муниципальному району

Участники IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл завершили тур по Тукаевскому муниципальному району

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 01.04.2021 0 21

В эти минуты участники IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл завершили тур по Тукаевскому муниципальному району. Вместе с делегатами в мероприятии принял участие и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров.

Предприниматели осмотрели фермерские хозяйства, расположенные близ района. В деревне Старые Ерыклы гости ознакомились с фермерским хозяйством “Минеханов”. Оно основано в 2000 году, на данный момент там работает 14 человек. Здесь занимаются выращиванием картофеля, капусты, зерновых культур и т.д. Гостям были показаны цеха по сортировке и упаковке овощей. Также делегаты осмотрели крестьянское (фермерское) хозяйство Фаррахова Н.М.

В селе Биклянь делегаты Схода посетили ООО “Сокол”. Предприятие занимается производством полиэтиленовых труб. На заводе работает около 60 человек.

В деревне Бакчасарай состоялся осмотр фермерского хозяйства “Миннехузина М.Н.”, занимающегося птицеводством, мясным и молочным производством КРС, овцеводством и т.д.

Завершением поездки станет пленарное заседание, которое состоится в ДК  “Энергетик” г. Набережные Челны.

Илюзя Абульханова

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