Татары Бухары отпраздновали Навруз

27 марта 2021 года Татаро-башкирская община Бухары провела концерт, посвященный празднику весны «Навруз» и прекрасным женщинам.

Организатором концерта выступил Татаро-башкирский национальный культурный центр (ТБНКЦ) Бухарской области совместно с детской школой музыки и искусств №5 г.Бухары.

Активисты и члены Правления центра открыли концерт песней «Туган тел», ставшей символическим гимном культурного центра. Также на сцене прозвучали популярные татарские песни.

Гульсина Рафикова исполнила песню «Кубэлегем», Ринат Шамбазов порадовал зрителей песней Анвара Нургалиева «Кочаклама яратмыйча», Равиль Забиров исполнил произведение Ильхама Шакирова «Эзлэдем, бэгърем, сине», хор «Сердашлар» пустил зал в пляс под песню «Бас, кызым, эпипэ». Также выступили активисты Центра Зина Ахмедшина и Фарида Забирова.

Украсила концерт своим выступлением танцевальная группа «Life style» г.Бухары под художественным руководством Лиры Минибаевой.

Постановкой номеров и концертной программой занимались художественный руководитель культурного центра Ильшат Хаялиев и его заместитель Руслан Галимов.

«Праздник Навруз – это всегда праздник весны, добра, новых надежд и светлого будущего. Мы ждали возможности провести такой концерт. Все активисты и члены очень готовились и приложили немало сил в организацию праздника» – отметил председатель ТБНКЦ Бухарской области Равиль Забиров.

Концерт прошел организованно, весело и задорно. Все получили огромный заряд позитива. На концерте присутствовало около 200 зрителей.

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