Данис Шакиров поприветствовал участников фестиваля “Уйнагыз,гармуннар!”

Сегодня, 30 августа стартовал фестиваль гармонистов «Уйнагыз, гармуннар!». Гостей и участников праздника от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василия Шайхразиева поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз гармуннар» начался в 11.00 на площади перед театром имени Камала. В нем приняли участие фольклорные коллективы и артист Фирдус Тямаев.

Праздник продолжился парадом баянистов. В этом году фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» проходит в 36-й раз. На мероприятие приглашены около тысячи музыкантов и артистов из 28 регионов России.