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Данис Шакиров посетил открытие Года родных языков и народного единства в КазГик

Данис Шакиров посетил открытие Года родных языков и народного единства в КазГик

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.02.2021 0 10

Сегодня, в концертном зале Казанского государственного института культуры, состоялось мероприятие, посвященное открытию Года родных языков и народного единства.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, гостей поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. Он отметил, что Год родных языков и народного единства важен не только для татарстанцев, но и для тех  наших соотечественников, кто проживает в регионах России и за рубежом. Руководитель Исполкома  подчеркнул, что Казань –  духовная столица, ориентир для татарского народа.

Также с приветственным словом выступили Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Зарипов Айрат Ринатович, Председатель общественной палаты Республики Татарстан Валеева Зиля Рахимьяновна, Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Асадуллина Алсу Мунибовна и Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Ахмадиева Роза Шайхайдаровна.

Преподаватели и студенты КазГика подготовили насыщенную концертную программу для литературно-музыкального вечера “Туган телем”. Стихи и песни на языках народов, проживающих в Татарстане, народные танцы и виртуозная игра на музыкальных инструментах не оставили гостей равнодушными. В конце мероприятия все присутствующие исполнили песню “И туган тел”.

 

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