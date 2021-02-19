Данис Шакиров посетил открытие Года родных языков и народного единства в КазГик

Сегодня, в концертном зале Казанского государственного института культуры, состоялось мероприятие, посвященное открытию Года родных языков и народного единства.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, гостей поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. Он отметил, что Год родных языков и народного единства важен не только для татарстанцев, но и для тех наших соотечественников, кто проживает в регионах России и за рубежом. Руководитель Исполкома подчеркнул, что Казань – духовная столица, ориентир для татарского народа.

Также с приветственным словом выступили Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Зарипов Айрат Ринатович, Председатель общественной палаты Республики Татарстан Валеева Зиля Рахимьяновна, Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Асадуллина Алсу Мунибовна и Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Ахмадиева Роза Шайхайдаровна.

Преподаватели и студенты КазГика подготовили насыщенную концертную программу для литературно-музыкального вечера “Туган телем”. Стихи и песни на языках народов, проживающих в Татарстане, народные танцы и виртуозная игра на музыкальных инструментах не оставили гостей равнодушными. В конце мероприятия все присутствующие исполнили песню “И туган тел”.