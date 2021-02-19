Председатель Нацсовета примет участие в праздновании 25-летия Центра татарской культуры Ульяновской области

Завтра, 20 февраля 2021 года, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Ульяновскую область, где состоится торжественное мероприятие по случаю 25-летия Центра татарской культуры Ульяновской области.

Кроме того, председатель Нацсовета примет участие в рабочем совещании по подготовке и проведению Федерального Сабантуя – 2022 на территории Ульяновской области.

Культурная часть рабочей поездки включит в себя возложение цветов к памятнику татарского просветителя, поэта Кул Гали, а также посещение «Медресе Биляр» ЦДУМ России.