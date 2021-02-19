Татары Челябинской области победили в конкурсе “Джалиловские чтения”

Вчера вечером в Казани состоялся финал III Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”.

Торжественная церемония награждения победителей сопровождалась яркими номерами участников – победителей конкурса и профессиональными артистами.

Режиссёрская постановка с описанием жизни поэта Мусы Джалиля по стихам с детства и до самой смерти, не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале.

Благодарим Всемирный конгресс татар за высокую организацию финала и тёплый, радушный приём участников.

Поздравляем от всей души всех наших победителей Международного конкурса”Джалиловские чтения”, достойно представивших Челябинскую область:

Александра Сергеева, Таисию Юркову, Романа Гафнера, Анастасию Удалову, Алину Гатиятову, Арину Мустафину, Данила Ефименко, Елизавету Ловчикову, Хаирнису Насретдиновну Султанову!