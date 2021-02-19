tatruen
Главная / Новости / Татары Челябинской области победили в конкурсе “Джалиловские чтения”
Татары Челябинской области победили в конкурсе “Джалиловские чтения”

Татары Челябинской области победили в конкурсе “Джалиловские чтения”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 19.02.2021 0 27

Вчера вечером в Казани состоялся финал III Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”.

Торжественная церемония награждения победителей сопровождалась яркими номерами участников – победителей конкурса и профессиональными артистами.

Режиссёрская постановка с описанием жизни поэта Мусы Джалиля по стихам с детства и до самой смерти, не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале.

Благодарим Всемирный конгресс татар за высокую организацию финала и тёплый, радушный приём участников.

Поздравляем от всей души всех наших победителей Международного конкурса”Джалиловские чтения”, достойно представивших Челябинскую область:
Александра Сергеева, Таисию Юркову, Романа Гафнера, Анастасию Удалову, Алину Гатиятову, Арину Мустафину, Данила Ефименко, Елизавету Ловчикову, Хаирнису Насретдиновну Султанову!

Конгресс татар Челябинской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.