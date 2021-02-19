Минобрнауки: По организации изучения родных языков Татарстан в передовиках

В плане организации изучения родных языков Татарстан становится примером для других регионов России. Об этом после заседания круглого стола «Современные образовательные траектории в преподавании родных языков и литератур в Республике Татарстан» заявила начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Лилия Ахметзянова.

«В первую очередь сегодня внимание акцентировано на изучение чувашского, удмуртского, марийского, мордовского и татарского языков. И я думаю, что мы на правильном пути. Мы в передовиках. Когда коллеги говорили, что они сделали первые мультфильмы или первые интерактивные материалы, я понимала, что у нас уже довольно-таки богатый опыт в этом и накоплен большой материал», — сообщила собеседница ИА «Татар-информ».

Она рассказала, что в Татарстане уже организовано тесное сотрудничество с субъектами, где компактно проживает татарское население, по обеспечению учебниками, организации вебинаров, семинарских занятий, подготовки кадров и повышения квалификации педагогов.

Тем не менее для более результативной работы в этой области, отметила Лилия Ахметзянова, регионы нуждаются в единой платформе по преподаванию родных языков, так как не во всех школах есть возможность организовать их изучение.

«Рассматривая этот вопрос, я поняла, что только наших сил для создания этой платформы недостаточно, так как нужна методологическая база этих языков. Нужно этим вопросом заниматься институтам, и в данном случае не Республика Татарстан должна выступить инициатором создания такой платформы, а такая платформа должна быть создана на уровне Института родных языков, может быть, Фонда родных языков», — поделилась она.

Она отметила, что в этом вопросе Татарстан может стать соисполнителем, но разработка единой платформы должна лечь на плечи федералов.

Лилия Ахметзянова поделилась, что за организацию условий изучения татарского языка министерство взялось со всей ответственностью: проводится большая работа совместно с платформой «СберКласс», где разрабатывается контент для татарстанских школ, которые с 1 сентября будут подключены к этой платформе.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru