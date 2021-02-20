В Исполкоме Всемирного конгресса татар пройдет презентация книги «Халыкка кайтарылган исем»

По инициативе авторов издания и решения руководства Всемирного конгресса татар и «Общества татарских краеведов» РТ 24 февраля с.г. в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоится презентация книги «Халыкка кайтарылган исем» (Давыдова Г.Г., Батырбаева Н.М. Халыкка кайтарылган исем/ Тарихи-биографик басма. – Яр Чаллы: «Ислам нуры» Дини-эшмәкәрлек Үзәге, 2020. – 412 б.; отв. редактор – Петров З.С.).

Книга издана в рамках проведения Года 100-летия образования Татарской АССР. Издание посвящено жизни и деятельности Первого Председателя ЦИК Мамадышского кантона (1920-1921 гг.), Председателя ТатЦИК (1921-1924 гг.) Сабирова Рауфа Ахметовича (Сабиров Рәүф Әхмәтсабир улы; родился в 1894 г. в селе Айдарово Тюлячинского района Республики Татарстан – в 1937 г. репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1957 году). См.: приложение

Презентация книги пройдет 24 февраля 2021 г. (в среду) в 14:00 часов в конференц-зале Исполкома Всемирного конгресса татар (ул. Карла Маркса, 38/5). Мероприятие откроет руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров. Модератор мероприятия – начальник Комитета по работе с краеведами, председатель РОО “Общество татарских краеведов” РТ А.А. Бурханов.

На презентацию книги приглашены депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, ученые и специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета, институтов Академии наук Республики Татарстан, краеведы, музейные работники, общественные деятели, представители органов власти г. Казани, Мамадышского, Тюлячинского, Сабинского и Чистопольского районов Республики Татарстан.

Приложение

Информация Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар