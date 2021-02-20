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В Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялся поэтический вечер «Свети потомкам нашим, как маяк»

В Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялся поэтический вечер «Свети потомкам нашим, как маяк»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 20.02.2021 0 16

18 февраля в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялся поэтический вечер «Свети потомкам нашим, как маяк», посвященный 115-летию со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля. В мероприятии приняли участие активисты центра современной татарской культуры “Тамга”, Казахского национально-культурного общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области “Ата-Мекен”, Молодежного объединения кыргызстанцев в Санкт-Петербурге “Кыргыз Юнион”, Чувашского культурного центра Санкт-Петербурга

На вечере гости также посмотрели фильм «Приговорённый к бессмертию», снятый Межрегиональной культурно-просветительской общественной организации «Татарская Община Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В нем рассказывалось о творческом пути Мусы Джалиля и об организации антифашисткой деятельности в плену.

Стихотворения Мусы Джалиля до сих пор будоражат сердца людей по всему миру. Они переведены более чем на 60 языков мира. На вечере участники читали стихи поэта на английском, немецком, казахском, киргизском, чувашском, испанском и, конечно, татарском языках. Каждое стихотворение сопровождалось переводом на русский язык, что позволило каждому присутствующему понять смысл стихотворений и проникнуться чувствами татарского поэта.

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