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Данис Шакиров посетил вечер памяти Туфана Миннуллина

Данис Шакиров посетил вечер памяти Туфана Миннуллина

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.02.2021 0 20

Сегодня, 20 февраля, прошел вечер памяти драматурга Туфана Миннуллина, организованный Центром татарской культуры Казанского кооперативного института совместно с Всероссийским фондом “Татарская семья”.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, гостей поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Мероприятие прошло в рамках Года родных языков и народного единства. Туфан Миннуллин – известный татарский драматург, писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая.

В мероприятии приняла участие дочь Туфана Миннуллина — Альфия Минуллина-Юнусова. Также был поставлен отрывок из спектакля «Җанкисәккәем», который исполнили заслуженные артисты Татарстана Лейсан Рахимова и Рамиль Вазиев.

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