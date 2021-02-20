tatruen
Главная / Новости / В Азнакаевской школе №1 прошло мероприятие, посвященное Году родных языков и народного единства
В Азнакаевской школе №1 прошло мероприятие, посвященное Году родных языков и народного единства

В Азнакаевской школе №1 прошло мероприятие, посвященное Году родных языков и народного единства

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.02.2021 0 10

Культурный центр совместно с Домом Дружбы народов провели в школе №1 г.Азнакаево праздничное мероприятие «Язык – живая память народа, его душа, его достояние», посвященное Году родных языков и народного единства.

Оно началось с яркого исполнения народных танцев. Ведущие рассказали ребятам о значении и многообразии языков на планете, о том, что родной язык – это характер народа, его память, история.

Учащиеся активно выполняли творческие задания, участвовали в конкурсах и викторинах, исполнили народные танцы. Им особенно понравилась игра «Бабушкин сундук», в которой они разгадывали загадки, тем самым угадывая спрятанные в сундучке одежду и предметы старинного быта.

Затем с удовольствием посмотрели видеоролики, приуроченные Году родных языков и народного единства, дружно станцевали флешмоб «Танцы народов мира». Увлекательным оказалось творческое задание по созданию панно, отображающего дружбу всех народов.

Объединило ребят и праздничное настроение, и танцы, и разнообразные активные игры «Тюбетейка», «Ручеек», «Хоровод», «Колечко», «Золотые ворота» и другие.

Величайшее богатство народа – его язык. Мы должны оберегать его, следить за его чистотой, развивать и обогащать. Ведь наш язык – это зеркало души, культуры, нравственности народа.

Гюзель Николаева

aznakaevo-rt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.