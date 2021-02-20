Василь Шайхразиев принял участие на юбилейном мероприятии Центра татарской культуры Ульяновска

Сегодня в Ульяновске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Центра татарской культуры Ульяновской области. Среди почетных гостей торжества были заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев и Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов. До начала официального мероприятия гости приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику татарского просветителя, поэта Кул Гали.

На мероприятие были приглашены деятели культуры и искусства Ульяновской области, работники Центра татарской культуры разных лет. С юбилеем Центр татарской культуры поздравили участники народного коллектива ансамбля танца «Идель», заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка Государственного ансамбля песни и танца Ульяновской области «Волга» Альфия Рамазанова и солист ансамбля Руслан Мухаметзянов. Также в рамках юбилейного торжества Председатель Нацсовета В.Г. Шайхразиев наградил местных активистов медалями Всемирного конгресса татар и подарил центру сертификат на приобретение баяна.

Для справки: Центр татарской культуры является отделом Центра по возрождению и развитию национальных культур – филиала ОГБУК ЦНК. На протяжении 25-ти лет учреждение было и является культурно-досуговым центром города и области, базой для проведения областных, городских мероприятий. Главной целью деятельности которого стало развитие татарской культуры, сохранение родного языка, обычаев, традиций, форм досуга, исторической памяти татарского народа, консолидация этнических общностей, межкультурного диалога. Сегодня при Центре татарской культуры действуют семь кружков, три общественные организации, в которых занимаются 135 человек, один коллектив имеет звание «народный». Директор Центра – Сафина Рамиля Хайдаровна.