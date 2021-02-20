В Ульяновске обсудили проведение Федерального Сабантуя – 2022

В рамках рабочей поездки в Ульяновскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в рабочем совещании по подготовке и проведению Федерального Сабантуя – 2022 на территории Ульяновской области.

В мероприятии приняли участие Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, председатель общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Р.Ф. Сафин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации М.Р. Тукаев.

За круглым столом было принято решение о проведения Федерального Сабантуя – 2022 в г. Ульяновске. Оргкомитет возглавил Губернатор Ульяновской области С.И Морозов, заместителем руководителя оргкомитета избран председатель Нацсовета В.Г. Шайхразиев. Первое заседание оргкомитета запланировано на середину марта с.г.

Сабантуй – один из древнейших праздников у татар и башкир. Праздник плуга (так переводится «сабантуй») отмечают весной по окончании полевых работ. С 2002 года Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В Ульяновской области Федеральный Сабантуй проходил дважды: в 2003 году в Димитровграде, в 2009 – в Ульяновске. Кроме того, в 2016 году в Старой Кулатке прошел VII Всероссийский сельский Сабантуй.

Илюзя Абульханова