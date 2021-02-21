Международный день родного языка и народного единства отметили в г.Каракол Иссык-Кульской области

В г. Каракол Иссык-Кульской области отметили Международный день родного языка и народного единства. Вместе с взрослыми, в мероприятиях приняли активное участие дети этнических групп проживающих в городе.

Празднование проходило в три этапа. В первом – в школах провели тематические уроки по теме: «Родной язык – как своя звезда» . Во втором этапе были предоставлены выставка книг о родном языке, плакаты и буклеты, видеосюжеты –« Читаем и поем на родном языке». Третий этап состоялся научно- практический семинар конференция « Мой родной язык и культура».

С огромным энтузиазмом дети на родном языке читали стихи , пели песни, танцевали, выступали с рефератами о традициях , обрядах и культуре своего народа. Праздник удался на славу!

Заместитель председателя ОО «Татулык» Х.Шакиров