Поёт курай в Янга-Буляке

Накануне и в день рождения известного исполнителя народных песен Ильгама Шакирова – 15 февраля в его родной деревне Янга-Буляк в Тукаевском районе прошли праздничные мероприятия, посвящённые творчеству певца. Места встречи его поклонников традиционны – Дом-музей его имени и памятник знаменитому земляку. На творческом вечере по традиции звучал курай – инструмент, который, как и голос легендарного певца, имеет свой неповторимый «мон» – необыкновенную печальную гармонию, присущую татарской песне.

НАСТОЯЩИЙ ДОМ РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Мастерству игры на курае обучают всех желающих в местном Доме культуры, построенном в далёком 1976 году благодаря поддержке Ильгама Шакирова. В этом огромная заслуга художественного руководителя Дома культуры, самодеятельного мастера по созданию национальных музыкальных инструментов Назира Гимазетдинова. Назиру Фанировичу любовь к народным песням, мелодиям привили родители, которые ценили татарскую культуру и сами очень красиво пели. По настоянию отца Назир научился играть на баяне и поступил в Елабужское культ­просветучилище. В 1987 году начал работать директором Янга-Булякского сельского дома культуры, а позже, в 2018 году, стал художественным руководителем. Владея игрой на тальян-гармони, хромке, синтезаторе, баяне и гитаре, Назир Фанирович организовал в 1988 году вокально-инструментальный ансамбль «Мизгел – Мгновение», репертуар которого составляли татарские народные песни и мелодии.

ДУША НАРОДА – В МУЗЫКЕ

Курай в ансамбле появился значительно позже – в 2015 году. «Видимо, с возрастом во мне проснулась генетическая память, – говорит Назир Гимазетдинов. – Освоить игру на этом инструменте для меня труда не составило, но я хотел ещё научиться изготавливать кураи. Поехал в Елабугу к дальнему родственнику, в прошлом преподавателю местного культпросвет­училища Мудафису Валиеву. Он делал кураи по собственной технологии – из пластиковых трубок. «Главное – правильно настроить, найти каждый звук, учитывать всё: длину заготовки, расположение и размер игровых отверстий. И не забывать вкладывать в каждый сделанный курай свою душу, иначе чистого звучания не получится», – учил он меня. Также я консультировался с известным мастером по изготовлению кураев Рафаэлем Гайзетдиновым из Казани», – рассказывает Назир Фанирович. Позже Назир Гимазетдинов начал сам изготавливать кураи. Сначала делал их из металлических заготовок. Простор для творчества увеличился, когда в продаже появились трубки различной длины и диаметра из разного материала – латунные, дюралевые, алюминиевые, пластиковые… Однако мастер любит делать курай и из природного материала – растения трубника. Его следует срезать ближе к осени, подсушить и, пожалуйста, – основа для инструмента готова.

УЧАТ «НА СЛУХ»,КАК РАНЬШЕ

Более 40 инструментов из разных материалов сделал Назир Фанирович. И зазвучали в сельском Доме культуры кураи! Дети с удовольствием обучаются игре на народном инструменте. Играть Назир Фанирович учит «на слух», такую методику практиковали в народе раньше. Фаниса Бадертдинова благодарна педагогу за приобщение её сына к народной культуре: «Алмаз учится в шестом классе, с 2016 года с удовольствием учится игре на курае и сорнае у Назира Фанировича. Занимается с удовольствием, в совершенстве освоил шесть мелодий и уже участвовал в международных фестивалях в Сочи и Москве. Все наши родственники очень рады, что он почитает татарскую музыкальную культуру, через музыку узнаёт историю наших предков». Назир Гизаметдинов обучает игре на курае и сорнае всех желающих детей. Самые талантливые, овладевшие высокой степенью мастерства, в составе ансамбля «Мизгел» участвуют в конкурсах международного, межрегионального и республиканского уровней У Рузили Ибрагимовой в инструментальном ансамб­ле «Мизгел» Янга-Булякского дома культуры уже пятый год занимаются сын Ранис и дочка Регина. «Я считаю, что чему научишься в детстве и молодости, то останется в тебе на всю жизнь. Уверена, что мои дети сохранят любовь к родным напевам и в свою очередь привьют её последующим поколениям. Спасибо Назиру Фанировичу за его профессионализм и энтузиазм», – говорит родительница. Назир Гизаметдинов обучает игре на курае и сорнае всех желающих детей. Самые талантливые, овладевшие высокой степенью мастерства, в составе ансамбля «Мизгел» участвуют в конкурсах международного, межрегионального и республиканского уровней. Но и остальные не остаются без дел: выступают на сельских праздниках.

«МИЗГЕЛ» ВОСХИЩАЕТ

В 2019-м ансамбль стал лауреатом 1-й степени Восьмого международного конкурса – фестиваля сценического и художественного искусства «Радость планеты» в Сочи. В 2020 году ансамбль принял участие в Международном конкурсе «Душа народа моего», который прошёл в одном из лучших залов Москвы – «Измайлово». Всего в конкурсе приняли участие более тридцати коллективов, две тысячи участников из России и стран СНГ. Коллектив представил на суд жюри несколько номеров по номинациям: «Татарские народные мелодии», «Татарские песни», «Русские народные песни», и получил высокую оценку – два диплома лауреата первой степени. Также ансамблю вручили три кубка, специальный приз – диплом «За сохранение народных традиций» и сертификат, дающий право на участие в дальнейших конкурсах. «Наши выступления зрители повсюду встречают с восхищением, а мы испытываем удовлетворение, чувствуя, что неповторимое звучание курая наполняет души людей добротой и теплом. И мы рады, что, как наш знаменитый Ильгам, знакомим жителей разных городов с татарской музыкальной культурой», – с гордостью говорит Назир Фанирович. Сейчас кураисты села Янга-Буляк готовятся к новым фестивалям и конкурсам, но самая большая честь для них – посвятить самые лучшие композиции своему знаменитому земляку, неповторимому Ильгаму Шакирову в его день рож­дения.

Евгения Шемелова

rt-online.ru