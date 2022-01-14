Данис Шакиров принял участие в мероприятии, посвященном памяти Эдуарда Ганиева

Сегодня в Казани состоялся “круглый стол”, посвященный меценату, предпринимателю, национальному деятелю Ганиеву Эдуарду Анваровичу, многие годы проработавшему главой Старокулаткинского района Ульяновской области. 8 января ему бы исполнилось 70 лет. Мероприятие прошло в медресе имени «1000 летия принятия ислама» .

В заседании приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, наши соотечественники из Ульяновской области, религиозные деятели, ученые. Данис Шакиров напомнил о многогранной деятельности Эдуарда Ганиева и отметил, что татарский народ не забудет его заслуг.

Руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов в своем выступлении отметил, что Эдуард Ганиев является образцовой личностью. И на сегодняшний день есть такие личности, которые служат нашему народу, как и знаменитый уроженец Ульяновской области.

В ходе встречи Данис Шакиров наградил Вадута Минсадиковича Вафина и Рашида Зуфаровича Гайнутдинова медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарской нацией» за большой вклад в развитие системы татарского образования, воспитание татарских религиозных деятелей, сохранение языка и традиций.

Директор мусульманского медресе “1000 лет принятия Ислама” Ильяс хазрат Зиганшин отметил, что руководитель организации “Форсмегастрой” Вафин Вадим Минсадикович, директор клиники “Разкмед” Рашид Гайнутдинов являются их опорой в самые трудные моменты. “Они – советчик и помощник, вместе с ними мы решаем сложные вопросы в сфере образования”, -подчеркнул он.