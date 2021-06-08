Данис Шакиров принял участие в организационном совещании по проведению Сабантуя в Кузбассе

Сегодня, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в организационном совещании по проведению Международного шахтерского Сабантуя в Кузбассе.

Встреча прошла в онлайн формате на основе платформы ZOOM, модератором заседания выступил Первый заместитель Губернатора Кузбасса, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Данис Шакиров поприветствовал участников встречи от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Также он отметил, что Всемирный конгресс татар ведет активную подготовку к Международному шахтерскому Сабантую. В частности, на данный момент организовывается прибытие 250 делегатов из 21 региона России и зарубежья.

Также на онлайн-конференции присутствовали Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, Глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов, исполнительный директор Федерации корэш России Ришат Мубаракзянов и др.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы подготовки территорий, где пройдут праздничные мероприятия, а также обговорена концепция проведения народного праздника Сабантуй. Кроме того, участникам заседания были представлены варианты дизайна логотипов, баннеров для оформления праздничных площадок и др.

“Для нас очень важно отражение нашего национального колорита в дизайнерском оформлении праздника,” – отметил руководитель Исполнительного комитета.

Также, Дамир Натфуллин подчеркнул необходимость использования текстов на татарском языке в раздаточных материалах, объявлениях, баннерах и т.д.

Напомним, в программе Сабантуя, запланированного на 26-27 июня 2021 года, представлены различные мероприятия: концертные выступления творческих коллективов, национальная борьба корэш, выставки национальных подворий, конкурсы для гостей, конные скачки и др.

Лейсан Хаерова