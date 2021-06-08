В Ташкенте состоялся конкурс детского рисунка «Мир глазами детей»

1 июня 2021 года в Ташкенте состоялось торжественный концерт, посвященный Международному дню защиты детей и подведению итогов ежегодного конкурса детского рисунка «Мир глазами детей», который уже в 10 раз организовал Татарский общественный культурно-просветительный центр г.Ташкента при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Праздник провели заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан Феруза Халдарова, Остроухова Виктория и Озода Икрамова.

В праздничном концерте приняли участие начинающие певцы и поэты, вокальные и танцевальные коллективы, артисты цирка. Зрителей порадовали коллектив «Жемчужина» под художественным руководством Светланы Касаткиной с татарским танцем «Хозяюшки» и русским танцем «Ложки», София Гумарова, коллектив «Секрет» с танцем «Прадедушка», коллектив «Нихол» с танцем «Пчелки» и танцем «Сурханский», эквилибрист Алишер Абдунасыров, татарский танцевальный дуэт «Ляйсан» сестер Дианы и Альбины Саприкиных с татарским танцем «Праздничный» и башкирским танцем «Тыпырдак», коллектив «Свит дримс» с казахским танцем и с танцем «Птицы», стихотворение Габдуллы тукая рассказал Дамир Раянов, гимнастка Алиса Тримасова, коллектив «Секрет» с танцем «Цветочные эльфы», Арслан Турсуматов с песней «Мама», аккордеонист татарского народного ансамбля «Изге Нур» Радмир Хамдамов исполнил «Либертанго», Диярбек Нуруллаев, коллектив «БасТэт» с выступлением «The show must go on» и выступлением «Детски конфетки». В финале мероприятие состоялся дружный хоровод и награждение победителей конкурсе детского рисунка дипломами и памятными призами.

Мероприятие в Ташкенте освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство

Республики Татарстан

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