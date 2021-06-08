В Тукаевском районе Республики Татарстан состоялась встреча ветеранов и краеведов

29 мая 2021 года в селе Старое Абдулово Тукаевского района Республики Татарстан, на базе Музея боевой славы «Гиндукуш», прошел Первый фестиваль военно-патриотической песни «Мы ушли из Афгана, он из нас – никогда», посвященный к 10-летию создания Музея «Гиндукуш» и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проводимой в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Музей «Гиндукуш» был создан ветеранами боевых действий в Афганистане в 2009 году. Основателем музея является краевед, общественный деятель, ветеран боевых действий в Афганистане А.М. Якупов, а директором музея «Гиндукуш» ныне является краевед-исследователь, преподаватель истории школы в селе Старое Абдулово Р.Р. Гарипова.

В 2011 году музею был присвоен статус муниципального учреждения культуры. За 10 лет работы в музее были собраны более 1000 экспонатов, раскрывающих события войны в Афганистане и участие в ней земляков-татарстанцев в 1979-1989 гг. На примере героизма и жизни ветеранов, уроженцев районов Республики Татарстан ведется патриотическая и краеведческая работа с молодежью и школьниками Тукаевского и сопредельных районов Республики Татарстан.

В трех залах музея экспонируются образцы оружий, обмундирования советских войск и боевых наград тех лет, также размещены объемные композиции – «Горы Афганистана» и «На передовой». В музее есть материалы, посвященные жизни и быту татарских сел Афганистана.

Сотрудники музея вносят большой вклад в краеведческую работу, изучая историю Тукаевского и других районов Республики Татарстан. Они регулярно участвуют во всех всероссийских и региональных, историко-краеведческих конференциях, проводимых Всемирным конгрессом татар и Обществом татарских краеведов в районах Республики Татарстан и регионах Российской Федерации. В частности, в марте текущего года они участвовали в V Всероссийском форуме татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность» (г. Уфа). 19-22 мая 2021 года сотрудники музея «Гиндукуш» приняли участие во Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации)», проведенной в два этапа: в райцентре с. Муслюмово Муслюмовском районе Республики Татарстан и с.Тюменяк Туймазинского района Республики Башкортостан.

Большинство ученых, специалистов и краеведов считают, что патриотическая, следопытская и музейная деятельность, а также работы по увековечиванию памяти героев-татарстанцев и татар – это важное направление краеведческой работы. В связи с этим, в музее «Гиндукуш» проводятся различные мероприятия по данному направлению. В них активно участвуют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, учителя, краеведы, работники музеев и представители молодежных организаций.

1 апреля 2021 года сотрудники музея «Гиндукуш» принимали гостей-делегатов IX Всероссийского форума предпринимателей татарских сел. Гости с особой благодарностью отозвались о деятельности музея.

29 мая 2021 года участников Первого фестиваля патриотической песни приветствовали заместитель Руководителя Исполкома Тукаевского района Республики Татарстан по социальным вопросам И.Ш. Бариев и Глава Староабдуловского сельского поселения Р.Х. Сафина. Для участия в фестивале прибыли самодеятельные артисты-ветераны боевых действий из двенадцати районов Республики Татарстан: Мензелинского, Рыбно-Слободского, Актанышского, Чистопольского, Муслюмовского и др., а также из г. Набережные Челны и районов Республики Башкортостан.

Прибывший из Казани, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общества татарских краеведов» Республики Татарстан, участник боевых действий в Афганистане, профессор А.А. Бурханов приветствовал участников фестиваля от имени руководства Исполкома Всемирного конгресса татар и РОО «Общества татарских краеведов» Республики Татарстан и вручил активистам краеведческого и патриотического движения благодарственные письма. Он отметил важность проведения фестиваля, при этом подчеркнув, что большинство песен исполняется на татарском языке. Рассказал о своей воинской службе и научно-экспедиционной работе в Афганистане, о проведении Первого слета воинов-интернационалистов в 1986 году в г. Ашхабаде и о том, как в 1980-е годы он проводил радиопередачи на туркменском радио по теме «Когда поют солдаты».

После завершения фестиваля, Оргкомитет отметил авторов лучших номеров, вручением грамот и дипломов.

По завершению, участники посетили экспозиции музея «Гиндукуш», сфотографировались в здании музея и у памятника войнам-афганцам.

По окончанию фестиваля, А.А. Бурханов встретился с краеведами и ветеранами восточных районов РТ и западных районов РБ, отметив важность создания краеведческих музеев в селах, поднял вопросы изучения истории сел и деревень, развития сельского туризма и воспитания молодежи в любви к родному краю.

Кроме того, А.А. Бурханов провел встречу с краеведами Мензелинского района в с. Кадряково и Муслюмовского района Республики Татарстан – на базе Муслюмовского краеведческого музея Республики Татарстан. В ходе этих встреч обсуждались организационные вопросы по созданию краеведческих структур в районах Восточного Татарстана, по исследовательским проектам и развитию этнотуризма, а также обсуждались задачи и роль краеведов в деле укрепления дружбы между народами Волго-Уральского региона в предстоящей переписи населения Российской Федерации.

А.А. Бурханов