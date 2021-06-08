Смотрите прямой эфир Федерального Сабантуя в Нижневартовске на сайте Всемирного конгресса татар!

18-19 июня в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югра состоится XXI Федеральный Сабантуй. Дабы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, национальный праздник в этом году пройдет в ином формате. Гости из других регионов на Сабантуй не приедут.

Торжественную церемонию открытия Сабантуя во Дворце искусств Нижневартовска в 18 часов по местному времени (16 часов по московскому) откроют заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Алексей Шипилов. Праздник продолжится концертом мастеров искусств Татарстана. Количество зрителей, собравшихся в зале, не превысит 50% от вместимости помещения. Соотечественники смогут посмотреть праздник в онлайн формате на сайте Всемирного конгресса татар, на ютуб-канале.

В следующем году Федеральный Сабантуй пройдет в Ульяновской области. В ходе мероприятия состоится передача эстафеты делегации этой области.

Вечером запланирован торжественный прием от имени Президента Татарстана.

19 июня в онлайн формате Сабантуй начнется в 10 часов по московскому времени на официальном сайте Всемирного конгресса татар и на ютуб-канале. А в 11 часов начнется состязание по татарской борьбе. Зрители смогут посмотреть бой в прямом эфире. Борцов и гостей Сабантуя будут приветствовать заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, а также первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов.

Ссылка на ютуб-канал: https://www.youtube.com/channel/UCQbsKjbgR2oVdcFg_OcXwjg