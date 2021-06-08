Стали известны победители конкурса «Лучший билингвальный детский сад»

10 июня в Казани состоится церемония награждения победителей конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Награждение пройдёт с участием министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года с целью популяризации билингвального образования дошкольников, выявления и поощрения лучших педагогических коллективов детских садов по организации процесса обучения детей государственным языкам Татарстана.

В 2021 году на соискание гранта заявились 47 дошкольных образовательных организаций, грантополучателями стали 10 детских садов. Все они получат по 500 тысяч рублей.

Конкурс проводился в два этапа:

1 этап – представление и защита проектов, направленных на совершенствование билингвального образования дошкольников;

2 этап – очный, выезд комиссии в образовательные организации для экспертной оценки содержания и результативности деятельности грантосоискателей по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.

Организатор конкурса – Министерство образования и науки Республики Татарстан. Всего за время проведения конкурса получателями гранта стали 218 детских садов республики.