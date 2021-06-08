В Кайбицком районе идет подготовка к Всероссийской историко-краеведческой конференции

28 мая 2021 года активисты «Общества татарских краеведов» Республики Татарстан при Всемирном конгрессе татар побывали в Кайбицком районе Республики Татарстан. Председатель РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А.Бурханов, председатель «Общества краеведов» Высокогорского района Республики Татарстан, член Совета «Общество татарских краеведов РТ», почетный работник Общего образования РФ Р.З. Салиев и краевед-исследователь, журналист из г. Омска Д.Ф. Единякова встретились с руководством Кайбицкого района Республики Татарстан, с ветеранами боевых действий и воинской службы, руководством Отдела образования района, педагогами Кайбицкой школы – Ресурсного центра и Бурундукской школы, а также посетили развалины средневекового городища Япанчино (Луковское).

В здании Администрации района гости в рамках заседания Оргкомитета по проведению форума встретились с Главой Кайбицкого района Республики Татарстан А.И.Рахматуллиным и заместителем Главы Р.Р.Хаялиевым, где были обсуждены вопросы об изучении истории сел района, подготовки и проведения Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Свияга в историческом развитии. Кайбицкий район и Горная сторона: проблемы истории и культуры».

Научный форум, по решению Оргкомитета (первое заседание состоялось 11.02.2021 г.), будет проведен 23-24 сентября 2021 года (четверг-пятница) в райцентре с.Большие Кайбицы Кайбицкого района РТ, под девизом: «Родной язык и единство народа – основа и залог силы и процветания!».

Основные организаторы конференции: Администрация и Исполком Кайбицкого района Республики Татарстан, «Музей Кайбицкого края» («Кайбыч туган як музее»), Всемирный конгресс татар, Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» РТ при поддержке ведомств и государственных структур Республики Татарстан, при участии ученых, специалистов, краеведов и общественных деятелей Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской и Кировской областей, а также других регионов Волго-Уралья и Российской Федерации. Конференция проводится в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан, Года единства татарского народа (объявлен Всемирным конгрессом татар) и празднования 30-летия образования Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан (более подробную информацию см. в Информационном письме №1-1).

В ходе подготовки и подведения итогов научной части Форума, планируется издание сборника статей и материалов конференции и тематической монографии по памятникам бассейна реки Свияга и Горной стороны.

Сбор заявок для участия в конференции будет проводиться до 25 августа 2021 года.

В ходе проведения конференции планируется обсуждение вопросов и проблем, связанных с изучением взаимоотношений природы и человека в историческом развитии, общие вопросы истории бассейна реки Свияга и Западного Татарстана с древнейших времен до современности, изучение истории сел и деревень (в том числе исчезнувших), жизнь и деятельность выдающихся земляков, проблемы развития этнического и сельского туризма, развития музеев и краеведческого движения, преподавания учебных дисциплин в учебных заведениях района и сопредельных территориях.

Представители татарского краеведения посетили Парк Победы Кайбицкого района РТ и участвовали в праздничном мероприятии, посвященном Дню пограничника. Затем гости посетили Кайбицкую школу, где с руководством и учителями обсуждали вопросы подготовки вышеназванной конференции и проведения других мероприятий историко-краеведческого направления. Состоялась также встреча и беседа с руководством школы села Бурундуки и краеведами села Кушманы (Кошман).

В ходе поездки на берегу реки Кубня, ученые и краеведы посетили места археологических раскопок 2001-2002 гг. булгаро-золотоордынского городища Япанчино (Луковское), которое в свое время было исследовано татарскими просветителями К.Насыри и Г.Ахмеровым, а позже в 1980-е годы учеными-археологами ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова.

В 2001-2002 гг. в ходе детальных разведочных работ в Зеленодольском, Апастовском, Кайбицком и Тетюшском районах Республики Татарстан, проведенных в Золотоордынской комплексной историко-археологической экспедицией Татарского государственного гуманитарного института (руководитель – А.А.Бурханов) с участием ученых, аспирантов и студентов ТГГИ, КГУ и КГПУ, впервые были раскопаны объекты фортификационно-оборонительной системы XIII-XIV вв., выявлены гончарные, железообрабатывающие и стекольные печи, а также комплекс находок указанного времени.

В ходе предстоящей конференции будут подняты и вопросы историко-археологического и эпиграфического изучения Кайбицкого района и Горной стороны Республики Татарстан.

А.А. Бурханов