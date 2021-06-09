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Дом Дружбы народов Чувашии приглашает на Гала-концерт республиканского фестиваля национальных культур «Радуга дружбы»

Дом Дружбы народов Чувашии приглашает на Гала-концерт республиканского фестиваля национальных культур «Радуга дружбы»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 09.06.2021 0 2

В этом году ежегодное мероприятие посвящено государственному празднику Дню России.

Организатором является Дом Дружбы народов АУ «Республиканский центр народного творчества» «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии.

«Радуга дружбы» станет площадкой для обмена опытом самодеятельных творческих коллективов городов и районов республики, а также праздником для чебоксарцев и гостей столицы республики, национально-культурных объединений Чувашской Республики. Концертную программу украсят выступления вокальных ансамблей, хореографических и фольклорных коллективов районов и городов Чувашской Республики.

Организаторы и участники убеждены, что республиканский фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» способствует сохранению и развитию культурного наследия многонациональной Чувашии.

Дата проведения – 11 июня 2021 года. Время – 15.00 часов.
Место проведения – Чебоксары, ул. П. Хузангая, д. 20.
Справочная информация по телефонам: 515683, 547790.

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