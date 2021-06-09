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Всемирный конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Равиля Гиниятуллина

Всемирный конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Равиля Гиниятуллина

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 09.06.2021 0 16

Соответствующее письмо в адрес председателя Совета старейшин Общественного культурно-просветительского центра татар Республики Узбекистан Рима Гиниятуллина (брата Равиля Гиниятуллина) направил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Уважаемый Рим Габдуллович!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего брата Равиля Габдулловича Гиниятуллина. Родным и близким желаю сил и терпения. Это огромная потеря для татарского народа. 

С уважением,

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан,
председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар                   Василь Шайхразиев

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