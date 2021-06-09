Всемирный конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Равиля Гиниятуллина

Соответствующее письмо в адрес председателя Совета старейшин Общественного культурно-просветительского центра татар Республики Узбекистан Рима Гиниятуллина (брата Равиля Гиниятуллина) направил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Уважаемый Рим Габдуллович!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего брата Равиля Габдулловича Гиниятуллина. Родным и близким желаю сил и терпения. Это огромная потеря для татарского народа.

С уважением,

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан,

председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев