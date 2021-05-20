Данис Шакиров: “В дни форума татарских религиозных деятелей откроется выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама”

С 3 по 5 июня в Казани пройдёт XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В дни схода будет дан старт мероприятиям, приуроченным к 1100-летию принятия Ислама. Одно из таких мероприятий пройдёт в Международном выставочном центре “Казань Экспо”. Здесь будет работать выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама.

Сегодня под председательством руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Фанисовича Шакирова состоялось первое заседание оргкомитета выставки. “Выставка откроется в рамках XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей”, – сообщил Данис Шакиров, собравшимся за круглым столом.