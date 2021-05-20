tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров: “В дни форума татарских религиозных деятелей откроется выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама”
Данис Шакиров: “В дни форума татарских религиозных деятелей откроется выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама”

Данис Шакиров: “В дни форума татарских религиозных деятелей откроется выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2021 0 11

С 3 по 5 июня в Казани пройдёт XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В дни схода будет дан старт мероприятиям, приуроченным к 1100-летию принятия Ислама. Одно из таких мероприятий пройдёт в Международном выставочном центре “Казань Экспо”. Здесь будет работать выставка, посвящённая 1100-летию принятия Ислама.

Сегодня под председательством руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Фанисовича Шакирова состоялось первое заседание оргкомитета выставки. “Выставка откроется в рамках XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей”, – сообщил Данис Шакиров, собравшимся за круглым столом.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.