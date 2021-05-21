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Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией

Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией

в Новости, Слайдер, Главные новости, 21.05.2021 0 18

Уважаемые татарстанцы!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с поистине судьбоносной для нашего народа памятной датой – Днём официального принятия ислама Волжской Булгарией.

В далёком 922 году на священной земле Болгара по милости Всевышнего Аллаха предки татар были просвещены спасительным светом ислама, который бережно пронесли в своих сердцах через одиннадцать веков своей славной и полной непростых испытаний истории. Принятие Алмушем и подвластными ему племенами при участии посольства багдадского халифа аль-Муктадира Биллаха учения Пророка Мухаммеда явилось признанием Булгарского государства частью великой мусульманской цивилизации, предопределило выбор пути нашего национально-религиозного развития.

За прошедшие столетия ислам глубоко проник во все сферы жизни татар, оказав сильное влияние на нашу самобытную культуру, язык, хозяйственный уклад, обряды и обычаи. Отрадно, что и сегодня мусульманская умма республики продолжает оставаться усердной хранительницей традиционных духовных ценностей, активно участвуя в популяризации и развитии татарского языка, укреплении института семьи и брака, в богоугодных делах благотворительности. Особое значение эта деятельность приобретает в Год родных языков и народного единства.

Следующий год – особый во многих отношениях для мусульман Татарстана, Среднего Поволжья и всей России. В соответствии с решением Президента Российской Федерации В.В. Путина будет широко отмечаться 1100-летний юбилей принятия ислама Волжской Булгарией, к празднованию которого приурочено множество мероприятий, научных и культурных форумов, издание трудов известных богословов, развитие исламской инфраструктуры и многое другое. Каждый из нас получит уникальную возможность стать участником этого исторического события.

Уверен, что возрождённый Древний Болгар, с его великолепной Ак Мечетью и Болгарской исламской академией, с присущим его старинным стенам достоинством и добрым радушием примет гостей со всего мира.

Пусть же нынешнее празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения и послужит созидательным прологом к грядущим юбилейным торжествам!

Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу многонациональную державу!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

president.tatarstan.ru

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