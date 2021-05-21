В Казани пройдет выставка мусульманской культуры «Ислам нуры»

С 3 по 7 июня в Казани на территории «Казанской ярмарки» пройдет выставка мусульманской культуры «Ислам нуры – Луч ислама». Мероприятие направленно на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам, ознакомление жителей и гостей города с мусульманской культурой и традициями, поддержки диалога с молодым поколением.

Культурное событие объединит в себе несколько экспозиций: духовно-просветительского направления, «Мусульманская мода», продукции по стандартам «Халяль», декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Город мастеров», боевого и холодного оружия «Восточный клинок». Кроме того, в рамках мероприятия пройдут конференции и круглые столы, где известные лекторы будут освещать не только актуальные вопросы исламского бизнеса, но и духовно-просветительского содержания, познавательные встречи и беседы, чтение сур Куръана, творческие и рукодельные мастер-классы, выступление мастеров, владеющих искусством боя холодного оружия, мусульманский гастрономический фестиваль и пр.

Время работы выставки: 3, 4, 5, 6 июня – с 10:00 до 18:00 часов, 7 июня – с 10:00 до 13:00 часов.

Справки по телефону: +7 (843) 202-29-03.

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