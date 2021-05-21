Сегодня в Культурном центре “Чулпан” работает выставка изделий ручной работы татарских мастеров и ремесленников

Сегодня в фойе Культурного центра “Чулпан” в рамках VI Всемирного форума татарских женщин была организована выставка изделий ручной работы татарских мастеров и ремесленников. Гостям были представлены тюбетейки, национальные украшения, музыкальные инструменты, книги и многое другое.

Напомним, что в Казани с 20 по 21 мая проходит VI Всемирный форум татарских женщин. В мероприятии принимают участие 300 представительниц прекрасного пола из 14 зарубежных стран и 65 регионов России, в том числе Татарстана.