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Сегодня в Культурном центре “Чулпан” работает выставка изделий ручной работы татарских мастеров и ремесленников

Сегодня в Культурном центре “Чулпан” работает выставка изделий ручной работы татарских мастеров и ремесленников

в Новости, Слайдер, Всемирный форум татарских женщин, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.05.2021 0 11

Сегодня в фойе Культурного центра “Чулпан” в рамках VI Всемирного форума татарских женщин была организована выставка изделий ручной работы татарских мастеров и ремесленников. Гостям были представлены тюбетейки, национальные украшения, музыкальные инструменты, книги и многое другое.

Напомним, что в Казани с 20 по 21 мая проходит VI Всемирный форум татарских женщин. В мероприятии принимают участие 300 представительниц прекрасного пола из 14 зарубежных стран и 65 регионов России, в том числе Татарстана.

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