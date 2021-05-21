С 6 по 11 июня в Казани состоится XV Международный театральный фестиваль “Науруз”

С 6 по 11 июня 2021 года в Казани пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В программе фестиваля 22 театра из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России.

“Если прошлый фестиваль “Науруз” был посвящен Башкортостану, то в этом году “Науруз” пройдет под эгидой театрального искусства северных тюрков. Всего в фестивале примут участие 2 театра из Хакасии, а также театры из Алтая и Тывы, – рассказывает художественный руководитель фестиваля Фарид Бикчантаев. – Репертуар фестиваля традиционно отличается разнообразием: здесь и всемирная классика, и этнические притчи, и современная драматургия. Всего фестиваль соберет свыше 500 участников».

«Проведение фестиваля в этом году примечательно тем, что он проходит в Год родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан Президентом Рустамом Миннихановым. Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз – это возможность не только пообщаться, посоревноваться, но и обратиться к нашим корням, это поиск общих принципов, ценностей, которые будут актуальны для всего театрального сообщества тюркских народов», – подчеркнула первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 6 театральных площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол “Экият”, театр Тинчурина, театр Кариева. Спектакли будут также сыграны на открытом воздухе на набережной озера Кабан. Билеты доступны в кассах, на сайтах театров, а также у билетных операторов.

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Организатор – Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

Основная цель «Науруза» – укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов Российской Федерации и зарубежных стран. Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение 5 лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Республики Татарстан.

Отныне фестиваль стал проводиться в столице Республики – Казани, один раз в четыре года и получил статус Международного. С 2009 года Фестиваль проходит один раз в два года. С 2010 года под эгидой Фестиваля проходит Международный театрально-образовательный форум “Науруз”. В рамках форума проводятся семинары и мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, театроведению и менеджменту в сфере театрального искусства.

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