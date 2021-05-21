Муфтий Татарстана: “Ислам оказал большое влияние на духовную культуру татар”

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.

Уважаемые братья и сестры, татарстанцы!

Дорогие соотечественники!

Сегодня, 21 мая, в Татарстане отмечают день официального принятия ислама Волжской Булгарией. В следующем году этой дате исполнится 1100 лет.

Событие, которое произошло в 922 году на берегах Волги, в самом сердце современной России, – поистине эпохальное. И не только для татарского народа, но и для всей нашей многонациональной страны, потому что принятие ислама 11 веков тому назад было добровольным и явило человечеству образец межрелигиозного согласия и межнационального мира. Сегодня наша великая Родина несет в себе именно эту историческую миссию. И, как видим, это благородное предназначение символически берет свое начало с момента принятия Ислама в Волжской Булгарии. И невозможно вырвать из наших сердец благодарность нашим предкам, которые показали нам – своим потомкам – пример высокой политической мудрости, духовной зрелости и крепкой веры. Благодаря им и богатейшему многовековому духовному наследию, которые они передали нам, сегодня Россия с богатой и древней историей развития Ислама на своей территории является частью исламского мира.

При этом для татарского народа принятие ислама имеет еще более важное значение, чем векторы государственных цивилизационных контактов: ведь известно, что с приходом Ислама, нашим предкам удалось преодолеть противоречия между различными племенами, развить экономику, расширить дипломатические отношения… Гораздо значимее то, что Ислам оказал большое влияние на духовную культуру татар. Пожалуй, приняв Ислам, наш народ сделал главный выбор в своей судьбе и открыл для себя счастье познать особую милость Всевышнего – влиться в ряды уммы Пророка Мухаммада ﷺ, последнего посланника Аллаха во всем людском роде. Ислам принес татарам высокую духовную культуру, традиции просвещения и глубочайшую нравственность, основанную на священных заповедях Всевышнего. На протяжении веков наша религия помогала нам в мирном труде и на полях сражений за Родину, дарила утешение в горести, радовала и вдохновляла… Безусловно, Ислам дал татарам силы и возможности сохраниться как нация в период самых суровых испытаний, выпавших на нашу долю. И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента, а вера по сей день служит нам яркой путеводной звездой.

Уважаемые единоверцы! В преддверии 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией я прошу Всевышнего Аллаха одарить Россию Своей безграничной милостью, ниспослать процветание Республике Татарстан и благополучие в каждый дом, укрепить всех нас в праведных и добрых делах!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин