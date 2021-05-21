В рамках VI Всемирного форума татарских женщин был проведено мероприятие “Калфак туе”

Сегодня в культурном центре “Чулпан” в рамках VI Всемирного форума татарских женщин состоялось мероприятие “Калфак туе”. В этом году мероприятие прошло под названием “Гомер дисбесе” и было посвящено памяти Рашиды абыстай Исхаки.

Гости услышали рассказ о жизни Рашиды абыстай, а также воспоминания о ней. На мероприятии выступили певцы Саида Мухаметзянова, Гульназ Гафурова, Рустам Насыбуллин и ансамбль танца “Сайдаш”.

В официальной части праздника собравшихся женщин поприветствовали руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и председатель организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

В своем выступлении Данис Шакиров отметил, что Конгресс оказывает содействие деятельности татарских женщин. Раз в 4 года проводится съезд татарских женщин, а раз в 2 года – форум. “Нет человека, который бы не знал Рашиды абыстай. Она была достойной преемницей женщин-просветителей в истории татар”, – подчеркнул руководитель Исполкома ВКТ.

На мероприятие приехали 4 дочери Рашиды ханым, им были вручены памятные подарки от Всемирного конгресса татар. Также благодарственными письмами Всемирного конгресса татар были награждены женщины, которые вели активную деятельность на местах.

Для справки:

Рашида Габдулловна Исхаки – почтенная абыстай и наставница татарского мусульманского мира, искренняя поэтесса, мать шестерых детей, бабушка более ста внуков и правнуков. Рашида абыстай скончалась в апреле 2016 года.