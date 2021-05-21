В Казани проходит пленарное заседание VI Всемирного форума татарских женщин

Сегодня, 21 мая, в культурном центре “Чулпан” стартовало пленарное заседание VI Всемирного форума татарских женщин. Напомним, в форуме участвуют около 300 представительниц прекрасного пола из более 60 регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Модератором пленарного заседания выступает руководитель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

С приветственным словом к участницам и гостям форума обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Он ознакомил присутствующих с приветственным посланием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

“Проявление большого уважения к женщинам – одно из прекрасных качеств нашего народа. А вопросы семейного очага, воспитания детей, нравственности – в ваших руках. В какой бы точке мира вы ни жили, какую бы профессию ни выбрали, вы сохраняете прекрасные качества татарских женщин и занимаете достойное место в обществе,” – говорится в письме.

“Обсуждение идей и проектов, обмен опытом, планирование дальнейшей деятельности – это задачи VI Всемирного форума татарских женщин”, – отметил Василь Шайхразиев.

На пленарном заседании ожидаются выступления участников форума и почетных гостей.