Кадрия Идрисова: “Для того, чтобы вырастить достойного человека, необходимо правильное семейное воспитание”

Сегодня в культурном центре “Чулпан” состоялось пленарное заседание VI Всемирного форума татарских женщин. Перед 300 делегатами одной из первых выступила руководитель Всемирного форума татарских женщин, председатель Региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

“Как мы воспитываем наших сыновей и дочерей? Какую подготовку мы проходим перед вступлением в брак? Кто дает подготовку к школе жизни?”. С этих вопросов начала свое выступление Кадрия Раесовна. Спикер отметила, что в современном мире не хватает преемственности поколений, духовного воспитания. “Для того, чтобы вырастить достойного человека, необходимо правильное отцовское, материнское воспитание совместно с опытом старшего поколения”, – сказала председатель организации “Ак калфак”.