Камария Хамидуллина: “Развитие языка неразрывно связано с семейным воспитанием”

В работе пленарного заседания VI Всемирного форума татарских женщин приняла участие Народный учитель Республики Татарстан Камария Хамидуллина.

“Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства. В этом заложен большой смысл. Ведь Татарстан является единственной площадкой, в которой созданы все условия для сохранения татарского языка. <…> Развитие языка неразрывно связано с семейным воспитанием. В конечном счете, судьба нации связана с институтом семьи”, – сказала Камария Зиннуровна.

“Стоит признать, что нынешнее поколение воспитывается родителями, которые владеют родным языком только на бытовом уровне. Исходя из этого, нельзя класть ответственность за сохранение языка только на родителей”, – добавила Камария Зиннуровна. Она подчеркнула, что для повышения интеллектуального уровня молодежи необходимо делать акцент на образовании. Одним из ярких примеров она назвала Рамиля Багавиева, который, получая образование на родном языке, сдал Единый государственный экзамен на 399 баллов.