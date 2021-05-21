Равиль Ахметшин встретился с актерами Театра Камала

В Казани состоялась традиционная встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина с актерами и руководством Татарского государственного Академического театра имени Г.Камала.

С корифеями легендарного татарского театра Равиль Калимуллович встречается ежегодно в столице Татарстана, а раз в два года, в дни московских гастролей, камаловцы посещают Полпредство Татарстана.

Во встрече приняли участие главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, директор Ильфир Якупов, народные артисты Республики Татарстан – Ильдус Ахметзянов, Ильдус Габдрахманов, Наиля Гараева, Наиль Дунаев, Дания Нуруллина, Ринат Тазетдинов, Ильдар Хайруллин, Асхат Хисматов, Азгар Шакиров, Равиль Шарафи и другие известные деятели культуры.

Мероприятие в этом году приурочили к объявленному в Республике Татарстан – Году родных языков и народного единства, обсудили возможность совместных проектов.

Равиль Ахметшин поблагодарил коллектив театра за многолетнюю большую кропотливую и созидательная работу. Подчеркнул, что актеров с нетерпением ждут во всех уголках нашей страны и, конечно же, в Москве, где каждый спектакль проходит с неизменным успехом.

В рамках встречи Равиль Калимуллович вручил камаловцам памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Их получили лауреаты Государственной премии РТ имени Г.Тукая, актеры, внесшие огромный вклад в дело сохранение языка и культуры татарского народа.

Отметим, что лауреатом Тукаевской премии в 2021 году стала заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Дания Нуруллина. Премию ей вручили за создание ярких женских сценических образов.

Напомним, что московские гастроли Театра им.Г.Камала после долгого перерыва возобновились в 2006 году.

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