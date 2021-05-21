На пленарном заседании VI Всемирного форума татарских женщин выступил Ркаил Зайдулла

На пленарном заседании VI Всемирного форума татарских женщин выступил депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла.

-Ваш приезд – большое событие для татарского мира. Вы не случайные люди в истории нашего народа, вы- представительницы нашей нации, известные своей общественной деятельностью в различных регионах. Вы те, кто помогает нашему народу развиваться в рамках многовековых традиций, – отметил председатель Союза писателей Республики Татарстан.

Депутат Госсовета Татарстана остановился на проблемах сохранения национального самосознания и правильного нравственного воспитания в семье.

“Воспитание в духе национальных традиций должно впитываться с молоком матери. Если человеку с детства прививаются правильные моральные нормы, любовь к своему народу и национальным традициям, то он пронесет эти духовные истины через всю свою жизнь, – подчеркнул председатель Союза писателей.

– Представительниц прекрасного пола хочется видеть настоящими матерями татарского народа. Если каждый из нас внесет свой вклад в сохранение нашего народа, у нас есть будущее. Мы должны быть сильными и с духовной и с интеллектуальной стороны, – сказал Ркаил Зайдулла.