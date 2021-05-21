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На пленарном заседании VI Всемирного форума татарских женщин выступил Ркаил Зайдулла

На пленарном заседании VI Всемирного форума татарских женщин выступил Ркаил Зайдулла

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.05.2021 0 4

На пленарном заседании VI Всемирного форума татарских женщин выступил депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла.

-Ваш приезд – большое событие для татарского мира. Вы не случайные люди в истории нашего народа, вы- представительницы нашей нации, известные своей общественной деятельностью в различных регионах. Вы те, кто помогает нашему народу развиваться в рамках многовековых традиций, – отметил председатель Союза писателей Республики Татарстан.

Депутат Госсовета Татарстана остановился на проблемах сохранения национального самосознания и правильного нравственного воспитания в семье.

“Воспитание в духе национальных традиций должно впитываться с молоком матери. Если человеку с детства прививаются правильные моральные нормы, любовь к своему народу и национальным традициям, то он пронесет эти духовные истины через всю свою жизнь, – подчеркнул председатель Союза писателей.

– Представительниц прекрасного пола хочется видеть  настоящими матерями татарского народа. Если каждый из нас внесет свой вклад в сохранение нашего народа, у нас есть будущее. Мы должны быть сильными и с духовной и с интеллектуальной стороны, – сказал Ркаил Зайдулла.

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