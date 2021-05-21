В рамках пленарного заседания VI Всемирного форума татарских женщин дизайнер одежды для мусульманок, блогер Альбина Фазлеева рассказала о семейных ценностях.

Спикер ознакомила участников мероприятия с историей своей семьи и рассказала о своей деятельности. Также Альбина Фазлеева выразила свое мнение о семейных ценностях с точки зрения молодежи.

“Я благодарна родителям за то, что они не только привили мне правильное воспитание, но и сами являлись и являются примером для подражания. Есть очень правильная поговорка: прежде чем воспитать ребенка, воспитай себя. Для ребенка очень видеть перед собой личность, с которой стоит брать пример”, – отметила спикер.