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Дизайнер одежды для мусульманок, блогер Альбина Фазлеева рассказала о семейных ценностях

Дизайнер одежды для мусульманок, блогер Альбина Фазлеева рассказала о семейных ценностях

в Слайдер, Всемирный форум татарских женщин, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.05.2021 0 6

В рамках пленарного заседания VI Всемирного форума татарских женщин дизайнер одежды для мусульманок, блогер Альбина Фазлеева рассказала о семейных ценностях.

Спикер ознакомила участников мероприятия с историей своей семьи и рассказала о своей деятельности. Также Альбина Фазлеева выразила свое мнение о семейных ценностях с точки зрения молодежи.

“Я благодарна родителям за то, что они не только привили мне правильное воспитание, но и сами являлись и являются примером для подражания. Есть очень правильная поговорка: прежде чем воспитать ребенка, воспитай себя.  Для ребенка очень видеть перед собой личность, с которой стоит брать пример”, – отметила спикер.

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